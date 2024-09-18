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В РПЦ прокомментировали отстранение дзюдоиста Майдова

В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
0:58
Спорт

В Русской православной церкви прокомментировали ситуацию с сербским дзюдоистом, которого дисквалифицировали за крестное знамение.

В РПЦ считают неправильным отстранение дзюдоиста, который перекрестился на ОИ
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, CC BY-SA 4.0

Неманья Майдов отстранен на пять месяцев за то, что перекрестился перед выходом на татами в ходе Олимпиады в Париже.

Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что секуляризация (снижение роли религии) спорта стала слишком высока.

Ранее Майдов рассказал, что его дисквалифицировала Международная федерация дзюдо (IJF).

"Непонятно, кем и зачем устанавливаются правила, которые заставляют спортсменов отказываться от приличной и разумной демонстрации своей религиозной принадлежности", — приводит слова Кипшидзе ТАСС.

По его словам, спорт невозможно втиснуть в какие-то "узкие секулярные рамки", как и любую другую область жизни человека.

Уточнения

Неманя Майдов (серб. Немања Мајдов, род. 10 августа 1996, Источно-Сараево) — боснийский, позже сербский дзюдоист, чемпион мира 2017 года, чемпион Европы 2023 года, двукратный призёр чемпионатов мира и двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Средиземноморских игр. Участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

Ру́сская правосла́вная це́рковь (сокр. РПЦ, официальное наименование — Ру́сская Правосла́вная Це́рковь, другое официальное наименование — Моско́вский патриарха́т) — автокефальная поместная православная церковь, имеющая пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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