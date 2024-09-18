Спартак Гогниев снова стал главным тренером "Алании"

43-летний тренер Спартак Гогниев сменил Султана Тазабаева, который покинул "Аланию" после неудачного старта сезона в Первой лиге.
Осетинский клуб в десяти турах набрал лишь девять очков и занял 16-е место.
Гогниев работал в "Алании" в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России, сообщает РБК Спорт.
«Алания» — российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа, основанный в 1921 году.
Спарта́к Арту́рович Го́гниев (род. 19 января 1981, Орджоникидзе) — российский футбольный нападающий и тренер. Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА.
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