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Спартак Гогниев снова стал главным тренером "Алании"

"Аланию" снова возглавил Гогниев
0:35
Спорт

43-летний тренер Спартак Гогниев сменил Султана Тазабаева, который покинул "Аланию" после неудачного старта сезона в Первой лиге.

"Аланию" снова возглавил Гогниев
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Осетинский клуб в десяти турах набрал лишь девять очков и занял 16-е место.

Гогниев работал в "Алании" в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Алания» — российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа, основанный в 1921 году. 

Спарта́к Арту́рович Го́гниев (род. 19 января 1981, Орджоникидзе) — российский футбольный нападающий и тренер. Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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