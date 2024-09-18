Спартак Гогниев снова стал главным тренером "Алании"

"Аланию" снова возглавил Гогниев

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

43-летний тренер Спартак Гогниев сменил Султана Тазабаева, который покинул "Аланию" после неудачного старта сезона в Первой лиге.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Осетинский клуб в десяти турах набрал лишь девять очков и занял 16-е место.

Гогниев работал в "Алании" в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Алания» — российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа, основанный в 1921 году.



Спарта́к Арту́рович Го́гниев (род. 19 января 1981, Орджоникидзе) — российский футбольный нападающий и тренер. Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА.

