Экс-тренер Марии Шараповой скончался

Умер тренер известных теннисистов Лэнсдорп

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Экс-тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп умер на 86-м году жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Он успел поработать с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Марией Шараповой.

Эти спортсмены выиграли 24 титула "Большого шлема" в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапову в ближайшее время тоже могут включить.

Кроме того, американский тренер работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Роберт Лэнсдорп (англ. Robert Lansdorp; 12 ноября 1938, Семаранг — 16 сентября 2024) — профессиональный теннисный тренер.



Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка.



