Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психиатр подсказала правила первой помощи при панической атаке
В Великобритании закрывают последнюю угольную электростанцию
Что выбрать для надежной работы двигателя: ремень или цепь ГРМ
Как защитить кожу от обезвоживания в холодное время года
Муж Бакальчук ворвался в Wildberries. В офисе произошла стрельба и началась потасовка
Зачем дачники закапывают лавровый лист в огороде
Российская туристка раскритиковала экскурсию на пирамиды в Каире
Сбер приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке"
Как ферментированные продукты помогают поддерживать здоровье и иммунитет

Экс-тренер Марии Шараповой скончался

Умер тренер известных теннисистов Лэнсдорп
0:45
Спорт

Экс-тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп умер на 86-м году жизни.

Умер тренер известных теннисистов Лэнсдорп
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Он успел поработать с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Марией Шараповой.

Эти спортсмены выиграли 24 титула "Большого шлема" в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапову в ближайшее время тоже могут включить.

Кроме того, американский тренер работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Роберт Лэнсдорп (англ. Robert Lansdorp; 12 ноября 1938, Семаранг — 16 сентября 2024) — профессиональный теннисный тренер.

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Штраф 500 рублей: установка фаркопа на эти машины под запретом
Штраф 500 рублей: установка фаркопа на эти машины под запретом
Последние материалы
Муж Бакальчук ворвался в Wildberries. В офисе произошла стрельба и началась потасовка
Зачем дачники закапывают лавровый лист в огороде
Российская туристка раскритиковала экскурсию на пирамиды в Каире
Сбер приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке"
Как ферментированные продукты помогают поддерживать здоровье и иммунитет
Украинка Даяна Ястремская провела тренировку россиянину Навразиди
Доктор Мясников: пневмония занимает 7-8 место среди причин смертности
Что делать, если вы не можете победить чувство голода
ГД рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО
Товарооборот между Японией и Россией вырос на 23,81%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.