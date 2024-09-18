Дзюба заявил, что за сборную России готов сыграть даже будучи пьяным

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную страны в нетрезвом виде

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Артем Дзюба, который вошел в состав тольяттинского "Акрона", верит в то, что ещё может сыграть за национальную команду.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Против Вьетнама, Кубы… кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе", — цитирует Дзюбу РБК Спорт.

По словам 36-летнего футболиста, его участие в сборной зависит от главного тренера Валерия Карпина.

"Он ведь решает, кто будет играть за сборную", — сказал игрок.

В последний раз форвард играл за национальную команду на чемпионате Европы в 2021 году, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

