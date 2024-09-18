Дзюба заявил, что за сборную России готов сыграть даже будучи пьяным

Футболист Артем Дзюба, который вошел в состав тольяттинского "Акрона", верит в то, что ещё может сыграть за национальную команду.
"Против Вьетнама, Кубы… кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе", — цитирует Дзюбу РБК Спорт.
По словам 36-летнего футболиста, его участие в сборной зависит от главного тренера Валерия Карпина.
"Он ведь решает, кто будет играть за сборную", — сказал игрок.
В последний раз форвард играл за национальную команду на чемпионате Европы в 2021 году, пишет РБК Спорт.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
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