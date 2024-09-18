На баскетболиста Уайта напали студенты

Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

На чемпиона НБА и Олимпиады-2024 напали во время матча студенческих команд по американскому футболу.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Деррик Уайт приехал поболеть за команду своего университета из Колорадо против "Баффало"

Во второй четверти лидер "Бостон Селтикс" начал ругаться с фанатами "Баффало", а в третьей — один из фанатов ударил баскетболиста по голове. После этого завязалась массовая потасовка. Но драку оперативно остановили.

Кстати, в Бостоне Уайту дали прозвище "Баффало", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Деррик Уайт (англ Derrick White; род. 2 июля 1994, Parker, Колорадо) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».

