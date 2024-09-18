Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы зонирования однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком
Как улучшить вкус чизкейка: добавьте эти ингредиенты
Туроператоры предлагают новые выгодные туры на северные курорты Египта
Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Упрямые прыщи: что делать, когда стресс выходит на кожу
Астраханская область ввела экологический сбор для туристов, отдыхающих на природе
Психолог назвала критическое мышление единственной защитой от обмана
Груша: состав, калорийность и влияние на организм

На баскетболиста Уайта напали студенты

Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
0:35
Спорт

На чемпиона НБА и Олимпиады-2024 напали во время матча студенческих команд по американскому футболу.

Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Деррик Уайт приехал поболеть за команду своего университета из Колорадо против "Баффало"

Во второй четверти лидер "Бостон Селтикс" начал ругаться с фанатами "Баффало", а в третьей — один из фанатов ударил баскетболиста по голове. После этого завязалась массовая потасовка. Но драку оперативно остановили.

Кстати, в Бостоне Уайту дали прозвище "Баффало", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Деррик Уайт (англ  Derrick White; род. 2 июля 1994, Parker, Колорадо) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Последние материалы
Туроператоры предлагают новые выгодные туры на северные курорты Египта
Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
Упрямые прыщи: что делать, когда стресс выходит на кожу
Астраханская область ввела экологический сбор для туристов, отдыхающих на природе
Психолог назвала критическое мышление единственной защитой от обмана
Груша: состав, калорийность и влияние на организм
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов
Казахстан готов усилить позиции на энергетическом рынке Европы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.