Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допинг

Коровашков считает, что допинг ему могли подсыпать соперники

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Участник Олимпийских игр-2024 в Париже каноист из России Алексей Коровашков уверен, что соперники могли подсыпать ему запрещенные препараты на соревнованиях.

Фото: Wikipedia by Yemi festus, CC BY-SA 4.0

Он считает это единственным объяснением своей положительной допинг-пробы на эритропоэтин в 2017 году. Виной всему, по мнению спортсмена, оказались умышленные действия конкурентов.

"У меня была только такая версия, что кто-то из соперников подмешал допинг, чтобы меня убрать. Других вариантов просто нет. Подозрения есть, однако доказательств у меня нет", — рассказал каноист.

Коровашков в двойке с Захаром Петровым на Олимпиаде в Париже не получили медаль на финише 500-метровки, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.



До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил.

