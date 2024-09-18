Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допинг

Участник Олимпийских игр-2024 в Париже каноист из России Алексей Коровашков уверен, что соперники могли подсыпать ему запрещенные препараты на соревнованиях.
Он считает это единственным объяснением своей положительной допинг-пробы на эритропоэтин в 2017 году. Виной всему, по мнению спортсмена, оказались умышленные действия конкурентов.
"У меня была только такая версия, что кто-то из соперников подмешал допинг, чтобы меня убрать. Других вариантов просто нет. Подозрения есть, однако доказательств у меня нет", — рассказал каноист.
Коровашков в двойке с Захаром Петровым на Олимпиаде в Париже не получили медаль на финише 500-метровки, пишет РБК Спорт.
Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.
До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.