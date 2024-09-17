Сын Златана Ибрагимовича идет по стопам легендарного отца

Сын известного нападающего Златана Ибрагимовича Максимилиан пошел по стопам отца — стал профессионально заниматься футболом.
Парень подписал первый контракт с "Миланом". 17-летний игрок присоединился летом к молодежной команде, пишет РИА Новости Спорт.
Сын Златана Ибрагимовича ранее выступал за юношеские команды "Милана".
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Италии до 18 лет Максимилиан отыграл 42 матча в составе "Милана".
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