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Сын Златана Ибрагимовича идет по стопам легендарного отца

Сын Ибрагимовича пошел по стопам отца-футболиста
0:33
Спорт

Сын известного нападающего Златана Ибрагимовича Максимилиан пошел по стопам отца — стал профессионально заниматься футболом.

Сын Ибрагимовича пошел по стопам отца-футболиста
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Парень подписал первый контракт с "Миланом". 17-летний игрок присоединился летом к молодежной команде, пишет РИА Новости Спорт.

Сын Златана Ибрагимовича ранее выступал за юношеские команды "Милана".

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Италии до 18 лет Максимилиан отыграл 42 матча в составе "Милана".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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