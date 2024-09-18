Майков рассказал, кого считает фаворитами нового сезона КХЛ

Комментатор Майков считает "Локомотив" основным фаворитом нового сезона КХЛ

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Известный комментатор и автор YouTube-канала "ХоккейФил", а также участник подкаста "Скользкий лёд" Филипп Майков поделился своим мнением о главных претендентах на победу в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

По его словам, ярославский "Локомотив" остается основным кандидатом на завоевание Кубка Гагарина. Он также отметил другие команды, которые показывают сильную игру.

Особое внимание Майков уделил московскому "Динамо", которое, как он считает, в этом сезоне выглядит очень убедительно. Также он выделил ЦСКА, несмотря на значительное число иностранных игроков в составе, как серьезного соперника. Комментатор подчеркнул и "Спартак" за его отличные результаты на Западе.

"Главный фаворит, безусловно, остается "Локомотив". На мой взгляд, московское "Динамо" достаточно неплохо выглядит. Тот же ЦСКА, который привез довольно много легионеров из-за рубежа. "Спартак" на Западе остается", — сказал Майков, которого цитирует Газета.Ru.

На Востоке Майков обратил внимание на "Салават Юлаев", который начал сезон уверенно, и "Авангард", показывающий отличную игру несмотря на отсутствие Ткачева.

Прошлой весной "Локомотив" считался основным претендентом на победу в плей-офф Кубка Гагарина, но проиграл в финале магнитогорскому "Металлургу" с общим счетом 0-4. В текущем регулярном чемпионате команда под руководством Игоря Никитина занимает второе место в Западной конференции с восемью очками после пяти матчей. Лидером конференции является московский "Спартак" с девятью очками, а на Востоке лидирует "Нефтехимик", также с восемью очками.

Уточнения

«Локомотив» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Ярославля. Вначале хоккейная команда выступала на первенствах города и области, а в сезоне 1959/60 был сформирован клуб, который был заявлен участником первенства РСФСР (вторая группа). С 1987 года начал выступать в высших чемпионатах СССР / СНГ / России, с 2008 года является членом Континентальной хоккейной лиги.

