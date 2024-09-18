Что лучше: жим лёжа широким хватом или жим с закрытым хватом

Преимущества и недостатки жима лёжа широким хватом и закрытым

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Жим лежа широким хватом тренирует ваши бицепсы

Если вы хотите усилить бицепсы, делайте широкий хват. Исследование, проведенное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, показало, что при использовании широкого хвата происходит большая активация двуглавой мышцы плеча по сравнению с обычным или закрытым хватом.

Фото: flickr.com by John Voo, CC BY 2.0

Жим лежа широким хватом — эффективное упражнение для груди

С каждым повторением с широким хватом вы не только увеличиваете мощность бицепсов, но и накачиваете мышцы груди. Исследование, проведенное по заказу Американского совета по физическим упражнениям, показало, что это упражнение является одним из наиболее эффективных для повышения уровня мышечной активности в большой грудной мышце.

Жимы лежа с закрытым хватом нужны для трицепсов

По сравнению с жимом от груди широким хватом, жим лежа с закрытым хватом лучше всего подходит для проработки трицепсов. Наличие сильных трицепсов полезно по многим причинам, это может помочь вам добиться новых результатов в верхней части тела.

Жим лежа с закрытым хватом безопаснее

Хотя жим лежа широким хватом эффективно подчеркивает как грудь, так и плечи (особенно переднюю дельтовидную мышцу), безопасность всегда имеет ключевое значение.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.

