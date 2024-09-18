Что лучше: жим лёжа широким хватом или жим с закрытым хватом

Если вы хотите усилить бицепсы, делайте широкий хват. Исследование, проведенное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, показало, что при использовании широкого хвата происходит большая активация двуглавой мышцы плеча по сравнению с обычным или закрытым хватом.
С каждым повторением с широким хватом вы не только увеличиваете мощность бицепсов, но и накачиваете мышцы груди. Исследование, проведенное по заказу Американского совета по физическим упражнениям, показало, что это упражнение является одним из наиболее эффективных для повышения уровня мышечной активности в большой грудной мышце.
По сравнению с жимом от груди широким хватом, жим лежа с закрытым хватом лучше всего подходит для проработки трицепсов. Наличие сильных трицепсов полезно по многим причинам, это может помочь вам добиться новых результатов в верхней части тела.
Хотя жим лежа широким хватом эффективно подчеркивает как грудь, так и плечи (особенно переднюю дельтовидную мышцу), безопасность всегда имеет ключевое значение.
Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.