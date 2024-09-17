UFC провёл турнир в “Сфере”

UFC провёл необычный турнир в Лас-Вегасе

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Промоушен UFC провел необычный турнир в Лас-Вегасе. Состязания прошли в "Сфере".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

На организацию такого турнира промоушен инвестировал более $20 миллионов.

Соревнование стало первым в "Сфере", зрители могли прочувствовать на себе все удары при помощи вибраций сидений.

Гостям показали на турнире "шесть глав" короткометражных фильмов, которые легли в основу шоу. Его, кстати, посвятили путешествию по Мексике, пишет РБК Спорт.

Общая вместимость зала составила порядка 18 000 человек.

Интересно, что такая "Сфера” потребляет столько же электроэнергии, сколько 21 000 домов, но больше половины электричества обеспечивают солнечные панели.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

