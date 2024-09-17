Генсек РФС назвал глупостью то, что "Атланта" снова не поставила флаг РФ рядом с именем Миранчука

Флаг РФ снова не высветился рядом с фамилией Миранчука в "Атланте"

0:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает глупостью то, что "Атланта" опять не поставила российский флаг возле имени футболиста клуба Алексея Миранчука.

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Ранее уже была такая ситуация.

"Атланта" опубликовала пост с составом команды в соцсети клуба. Напротив фамилий десяти игроков команды были нарисованы флаги стран, которые они представляют, и лишь рядом с Миранчуком триколора не было, сообщает "Матч ТВ".

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.



«Атла́нта Юна́йтед» (англ. Atlanta United Football Club) — американский профессиональный футбольный клуб из города Атланта, штат Джорджия.

