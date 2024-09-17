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Генсек РФС назвал глупостью то, что "Атланта" снова не поставила флаг РФ рядом с именем Миранчука

Флаг РФ снова не высветился рядом с фамилией Миранчука в "Атланте"
0:30
Спорт

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает глупостью то, что "Атланта" опять не поставила российский флаг возле имени футболиста клуба Алексея Миранчука.

Флаг РФ снова не высветился рядом с фамилией Миранчука в "Атланте"
Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Ранее уже была такая ситуация.

"Атланта" опубликовала пост с составом команды в соцсети клуба. Напротив фамилий десяти игроков команды были нарисованы флаги стран, которые они представляют, и лишь рядом с Миранчуком триколора не было, сообщает "Матч ТВ".

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.

«Атла́нта Юна́йтед» (англ. Atlanta United Football Club) — американский профессиональный футбольный клуб из города Атланта, штат Джорджия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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