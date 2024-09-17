VIP-номер появился прямо на стадионе ПСЖ

Для особых гостей на стадионе клуба ПСЖ появился VIP-номер

0:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство французского клуба ПСЖ сделало номер для проживания прямо на своём стадионе. Оттуда открывается вид на игровое поле.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Теперь на "Парк де Пренс" можно посмотреть футбольный матч и остаться на ночь. В номере есть все удобства: двуспальная кровать, душ, панорамные окна и балкон. На нём можно сидеть и смотреть матч. Для гостей установлен небольшой столик и пара стульев, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

