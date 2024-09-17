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Дзюба собрался побить рекорд Лоськова по голам и передачам

Дзюба хочет установить новый рекорд
0:47
Спорт

Экс-футболист сборной России 36-летний форвард Артём Дзюба дебютировал за ФК "Акрон" в матче с "Химками".

Дзюба хочет установить новый рекорд
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Встреча завершилась со счетом 3:0. При этом Дзюба отметился голевой передачей.

Тренер "Акрона" Заур Тедеев заявил, что на месте Артёма девять из десяти нападающих сами пробили бы по воротам, но он отдал пас игроку Владимиру Хубулову.

"Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать", — цитирует Дзюбу "РБК Спорт".

Форвард добавил, что у него есть цель догнать и перегнать Лоськова по "гол+пас". Таким образом Дзюба хочет установить новый рекорд.

Уточнения

Влади́мир Бори́сович Габу́лов (осет. Гӕбулты Борисы фырт Владимир; род. 19 октября 1983 года, Моздок, Северо-Осетинская АССР) — российский футболист, выступавший на позиции вратаря.
 

За́ур (Заурбек) Эдуардович Тедеев (род. 18 сентября 1981, Орджоникидзе) — российский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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