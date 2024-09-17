Международный олимпийский комитет назвал семь кандидатов на пост главы спортивной организации.
Президентом МОК может стать один из четырех глав международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Йохан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).
Кроме того, кандидатами стали вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, глава НОК Иордании принц Фейсал ибн Хусейн и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.
Выборы проведут на сессии МОК, которая пройдет 18-21 марта 2025 года, сообщает РИА Новости Спорт.
Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.
То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии.
Себастьян Ньюболд Коу, барон Коу (англ. Sebastian Newbold Coe, Baron Coe; род. 29 сентября 1956[…], Лондон) — британский спортсмен-легкоатлет, политический деятель и спортивный функционер. ъ
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.