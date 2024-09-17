Английский футболист эпично пробил мимо пустых ворот

В английском футболе случился "самый эпичный промах месяца"

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Футболист английского клуба "Дерби Каунти" эпично не смог забить гол в пустые ворота.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Игрок пробежал через все поле и мог сильно упростить жизнь своей команде. Но вместо этого пробил мимо пустых ворот.

Несмотря на все его "старания" матч Чемпионшипа против "Кардиффа" закончился минимальной победой со счетом 1:0, пишет РИА Новости Спорт.

Кстати, "Дерби Каунти" является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии (в сезоне 1888/89).

Уточнения

«Де́рби Ка́унти» (полное название — Футбольный клуб «Де́рби Ка́унти»; англ. Derby County FC; английское произношение: [ˈdɑːrbi ˈkaʊnti 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из города Дерби в графстве Дербишир.

