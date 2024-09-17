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Эстонский канатоходец первым в мире перешел по канату в Европу из Азии

Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
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Спорт

Эстонец Яан Руз поставил рекорд — он первым в мире перешел по канату из Азии в Европу.

Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
Фото: commons.wikimedia.org by EcoFunMX, CC BY-SA 4.0

Руз является трехкратным чемпионом мира по слэклайну.

Мужчина прошел по канату длиной почти 1,1 тысячи метров менее чем за час. Трос натянули между опорами Босфорского моста над Босфорским проливом в Турции на высоте 165 метров над землей.

Сам Руз считает Босфор "особым местом для слэклайна". Мужчина признался, что он счастлив, что смог войти в историю.

Эстонский канатоходец преодолел дистанцию за 47 минут, сообщает газета Hürriyet.

Уточнения

Босфо́р (греч. Βόσπορος, тур. İstanbul Boğazı) — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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