Эстонский канатоходец первым в мире перешел по канату в Европу из Азии

Эстонец Яан Руз поставил рекорд — он первым в мире перешел по канату из Азии в Европу.
Руз является трехкратным чемпионом мира по слэклайну.
Мужчина прошел по канату длиной почти 1,1 тысячи метров менее чем за час. Трос натянули между опорами Босфорского моста над Босфорским проливом в Турции на высоте 165 метров над землей.
Сам Руз считает Босфор "особым местом для слэклайна". Мужчина признался, что он счастлив, что смог войти в историю.
Эстонский канатоходец преодолел дистанцию за 47 минут, сообщает газета Hürriyet.
Босфо́р (греч. Βόσπορος, тур. İstanbul Boğazı) — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.
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