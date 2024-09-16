Дюков снова планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

Дюков хочет продолжить возглавлять РФС

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нынешний президент Российского футбольного союза Александр Дюков снова планирует выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0

Выборы пройдут в феврале следующего года, о других кандидатах пока неизвестно.

Дюков хочет продолжить выстраивание системы российского футбола. Среди основных задач — популяризация, улучшение системы детско-юношеского футбола. Кроме того, он собирается постепенно выводить из изоляции РФС, который УЕФА отстранил после начала СВО.

Напомним, что Дюков с уже пять лет занимает пост главы РФС. До его прихода бюджет организации составлял 3,4 млрд руб. в 2018 году, на 2024 год — 11 млрд руб, сообщает "РБК Спорт".

Уточнения

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года.



Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

