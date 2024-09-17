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Плющенко назвал Муравьёву похожей на себя в молодости

Плющенко считает, что Муравьёва похожа на него в молодые годы
0:51
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что внешне на него в молодые годы похожа его нынешняя подопечная, вице-чемпионка национального первенства Софья Муравьёва.

Плющенко считает, что Муравьёва похожа на него в молодые годы
Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева, PDM

"Есть чуть-чуть сходства", — цитирует Плющенко "РИА Новости Спорт".

Евгений сказал, что за лето Софья выросла, превратилась в настоящую красавицу.

"У Софьи красивые линии, красивые программы, она их чувствует. Хотя программы сложные, чтобы накатать их, нужно время. Спокойно готовимся к сезону", — добавил Плющенко.

Напомним, Софья Муравьёва в короткой программе выполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — одинарный тулуп. Однако она не смогла сделать ни одного каскада в произвольной программе.

Уточнения

Софья Андреевна Муравьёва (род. 4 августа 2006, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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