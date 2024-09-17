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Футболист "Барсы" пропустит матчи из-за травмы

Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
0:39
Спорт

Полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо, которого клуб купил за 55 миллионов евро, выбыл после трех матчей из-за травмы.

Купленный за €55 млн Ольмо выбыл из-за травмы через три матча
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Он пропустит до пяти недель. Ольмо получил травму правого бедра. В "Барселоне" эту ситуацию считают ударом для команды.

Ольмо смог играть только с третьего тура Ла Лиги в связи со сложностями с его заявкой, но в первых же трех матчах забил по голу.

Это третий такой случай в XXI веке для новоиспеченного игрока "Барсы" после Сеска Фабрегаса и Златана Ибрагимовича, сообщает "РБК Спорт".

Уточнения

Даниэ́ль О́льмо Карваха́ль (исп. и кат. Daniel Olmo Carvajal; род. 7 мая 1998, Тарраса, Каталония) — испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Барселона» и сборной Испании. 

Зла́тан Ибраги́мович (швед. и босн. Zlatan Ibrahimović, шведское произношение: [ˈslaːtan ɪbraˈhiːmɔvɪtɕ], боснийское произношение: [zlǎtan ibraxǐːmoʋitɕ]; род. 3 октября 1981, Мальмё, Швеция) — шведский футболист, игравший на позиции нападающего.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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