Футболист "Барсы" пропустит матчи из-за травмы

Полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо, которого клуб купил за 55 миллионов евро, выбыл после трех матчей из-за травмы.
Он пропустит до пяти недель. Ольмо получил травму правого бедра. В "Барселоне" эту ситуацию считают ударом для команды.
Ольмо смог играть только с третьего тура Ла Лиги в связи со сложностями с его заявкой, но в первых же трех матчах забил по голу.
Это третий такой случай в XXI веке для новоиспеченного игрока "Барсы" после Сеска Фабрегаса и Златана Ибрагимовича, сообщает "РБК Спорт".
Даниэ́ль О́льмо Карваха́ль (исп. и кат. Daniel Olmo Carvajal; род. 7 мая 1998, Тарраса, Каталония) — испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Барселона» и сборной Испании.
Зла́тан Ибраги́мович (швед. и босн. Zlatan Ibrahimović, шведское произношение: [ˈslaːtan ɪbraˈhiːmɔvɪtɕ], боснийское произношение: [zlǎtan ibraxǐːmoʋitɕ]; род. 3 октября 1981, Мальмё, Швеция) — шведский футболист, игравший на позиции нападающего.
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