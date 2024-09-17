Министр спорта Татарстана нашел жениха для Загитовой

Загитовой хотят засватать сына министра спорта Татарстана

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что нашел российской фигуристке Алине Загитовой жениха.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Он в шутку сообщил, что его сын Тимофей — "один из вариантов" для девушки, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее в СМИ приписывали Загитовой роман с популярным российским исполнителем Егором Кридом. У них были совместные фотографии с вечеринки. Однако Крид развеял слухи. Певец рассказал, что они с Загитовой хорошие друзья, и его сердце в настоящее время свободно.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

