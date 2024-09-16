"Спартак" и "Динамо Махачкала" сыграли вничью

"Спартак" из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"

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Матч московского "Спартака" и махачкалинского "Динамо" завершился ничьей.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Встреча в Каспийске закончилась со счетом 1:1. Счет открыл Манфред Угальде на 20-й минуте, а на 37-й Руслан Литвинов забил мяч в свои же ворота. Хозяева заканчивали игру в меньшинстве.

Перед матчем по мячу ударил чемпион UFC Ислам Махачев. Это была символическая подача, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.



Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождение, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.

