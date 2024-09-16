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Дзюба рассказал о переходе в "Акрон"

Дзюба заявил, что хочет еще "пошуметь в лиге"
0:41
Спорт

Футболист Артём Дзюба рассказал о переходе в тольяттинский "Акрон". Из-за этого он даже не смог спать ночью.

Дзюба заявил, что хочет еще "пошуметь в лиге"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Дзюба дебютировал за "Акрон" в в матче против "Химок" (3:0) и отметился голевой передачей. В состав тольяттинского клуба он вошел в последний день трансферного окна.

Если бы Дзюба не успел, то не смог бы играть в РПЛ в этом сезоне.

"Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший", — заявил Дзюба.

По его словам, он сам бы пожалел, если бы "отказался пошуметь в лиге", пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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