Дзюба рассказал о переходе в "Акрон"

Дзюба заявил, что хочет еще "пошуметь в лиге"

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Артём Дзюба рассказал о переходе в тольяттинский "Акрон". Из-за этого он даже не смог спать ночью.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Дзюба дебютировал за "Акрон" в в матче против "Химок" (3:0) и отметился голевой передачей. В состав тольяттинского клуба он вошел в последний день трансферного окна.

Если бы Дзюба не успел, то не смог бы играть в РПЛ в этом сезоне.

"Ночь бессонная была. Надо было взвесить все за и против. Но все мое окружение признало, что вариант хороший", — заявил Дзюба.

По его словам, он сам бы пожалел, если бы "отказался пошуметь в лиге", пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

