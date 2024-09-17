Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения

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Упражнения для красивого и рельефного пресса
1:41
Спорт

Двойные круги ногами

Лягте лицом вверх, ноги вытяните прямо, руки разведите в стороны ладонями вниз. Напрягите мышцы пресса и на выдохе поднимите ноги к потолку. Прижмите поясницу к полу, одновременно отводя ноги вправо. Вытяните ноги как можно дальше вправо, не отрывая верхнюю часть тела от пола. Продолжайте описывать круг ногами, опуская их как можно ближе к земле, сохраняя контроль. Затем переместите ноги влево и вернитесь в центр, чтобы завершить круг.

Упражнения для красивого и рельефного пресса
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

Усовершенствованный велосипед

Лягте лицом вверх, ноги прямые. Напрягите мышцы пресса, выдохните и оторвите туловище от земли, одновременно сгибая правое колено и подтягивая его к левому локтю, слегка поворачивая к средней линии тела. Вдохните и одновременно опустите левую ногу и туловище вниз. Выдохните и оторвите туловище от земли, одновременно сгибая левое колено и подтягивая его к правому локтю, слегка поворачивая к средней линии тела. Продолжайте чередовать и повторять.

Боковая планка, прижимающая колено к груди

Начните с положения боковой планки на левом боку, твердо поставив левое предплечье на пол и приподняв бедра над полом. Вытяните правую руку вверх так, чтобы правое запястье находилось на одной линии с правым плечом. Выдохните и подтяните правое колено к груди, согнув пальцы ног.
Вытяните правую ногу, когда она достигнет 90 градусов, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите.
 

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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