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Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции

Роналду заболел и пропустит матч с "Аль-Шорта"
0:38
Спорт

Португальский футболист и капитан саудовского "Ан-Насра" Криштиану Роналду не выйдет на поле в матче азиатской Лиги чемпионов против иракского клуба "Аль-Шорта".

Роналду заболел и пропустит матч с "Аль-Шорта"
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Дело в том, что у форварда обнаружили вирусную инфекцию, из-за которой он не поедет в Багдад.

"Клубный врач подтвердил, что ему нужно отдохнуть и остаться дома", — сообщили в клубе "Ан-Наср".

В этом сезоне Криштиану уже успел забить четыре гола в пяти матчах и первым в истории превзошел отметку в 900 мячей за карьеру, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

«Аль-Шорта» (араб. نادي الشرطة الرياضي‎) — иракский футбольный клуб из города Багдад, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1932 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аш-Шааб», вмещающем 40 000 зрителей.
 

«Ан-Наср» (араб lang="ar">نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге.

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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