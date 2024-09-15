Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции

Португальский футболист и капитан саудовского "Ан-Насра" Криштиану Роналду не выйдет на поле в матче азиатской Лиги чемпионов против иракского клуба "Аль-Шорта".
Дело в том, что у форварда обнаружили вирусную инфекцию, из-за которой он не поедет в Багдад.
"Клубный врач подтвердил, что ему нужно отдохнуть и остаться дома", — сообщили в клубе "Ан-Наср".
В этом сезоне Криштиану уже успел забить четыре гола в пяти матчах и первым в истории превзошел отметку в 900 мячей за карьеру, пишет "РБК Спорт".
«Аль-Шорта» (араб. نادي الشرطة الرياضي) — иракский футбольный клуб из города Багдад, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1932 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аш-Шааб», вмещающем 40 000 зрителей.
«Ан-Наср» (араб
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
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