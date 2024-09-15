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В Индонезии игрок нокаутировал арбитра посреди матча

Футболист в Индонезии за назначение пенальти нокаутировал судью
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Спорт

Прямо посреди футбольного матча в Индонезии игрок нокаутировал арбитра за то, что тот назначил пенальти.

Футболист в Индонезии за назначение пенальти нокаутировал судью
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Пострадавшего судью увезли с поля на машине скорой помощи, пишет "Матч ТВ".

Теперь футболист Питер Румаропен может получить длительную дисквалификацию за удар судью по лицу. Это случилось в концовке матча чемпионата Индонезии между клубами "Персива Вамена", за который выступает Румаропен, и "Пелита Бандунг Райя".

За восемь минут до конца основного времени счет матча был равным — 1:1, однако судья решил назначить пенальти в ворота "Персивы" и поплатился за это.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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