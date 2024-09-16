Загитова заявила, что гордится фигуристкой Игнатовой

Загитова сказала Игнатовой, что она настоящий герой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова восхитилась выступлением серебряной медалистки Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой).

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Ранее Александра выступила на прокатах сборной России.

"Настоящий герой, горжусь тобой! Ты молодец", — заявила Загитова во влоге Первого канала, потом дала Трусовой пять и обняла.

В короткой программе на открытых прокатах сборной России фигуристка неудачно выполнила каскад и прыгнула только тройной лутц. Ранее она успешно исполнила два прыжка — двойной аксель и тройной флип.

Кстати, контрольные прокаты национальной сборной по фигурному катанию прошли 14 и 15 сентября.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

