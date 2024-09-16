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Гольдман назвал Дзюбу лучшим нападающим в России

Леонид Гольдман: сейчас Дзюба — лучший нападающий в истории футбола РФ
0:53
Спорт

Представитель футболиста Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о целях 36-летнего игрока на текущий сезон.

Леонид Гольдман: сейчас Дзюба — лучший нападающий в истории футбола РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Напомним, что недавно нападающий перешел в клуб "Акрон".

"Артём хочет помочь команде выполнить задачу на сезон — как минимум остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, то будет здорово", — заявил агент футболиста.

Также у Дзюбы есть цель — доказать самому себе, что ещё "есть порох в пороховницах".

"На данный момент Артём — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания", — считает агент, слова которого приводит портал Sport24.

Напомним, что Дзюба за свою карьеру принял участие в 422 матчах Российской Премьер-Лиги.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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