Гольдман назвал Дзюбу лучшим нападающим в России

Представитель футболиста Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о целях 36-летнего игрока на текущий сезон.
Напомним, что недавно нападающий перешел в клуб "Акрон".
"Артём хочет помочь команде выполнить задачу на сезон — как минимум остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, то будет здорово", — заявил агент футболиста.
Также у Дзюбы есть цель — доказать самому себе, что ещё "есть порох в пороховницах".
"На данный момент Артём — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания", — считает агент, слова которого приводит портал Sport24.
Напомним, что Дзюба за свою карьеру принял участие в 422 матчах Российской Премьер-Лиги.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.
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