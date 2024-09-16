Актёр Орландо Блум рассказал, как похудел на 23 кг

Актёр Орландо Блум скинул 23 кг за 3 месяца ради роли в кино

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Ради роли в кино актёру Орландо Блуму пришлось похудеть на 23 килограмма.

Фото: flickr.com by Hengist Decius, CC BY 2.0

По словам артиста, изначально он весил 84 кг. Актёр рассказал, что подготовка к съёмкам оказалась значительно тяжелее, чем он предполагал.

"Я ограничивал себя в еде на протяжении трёх месяцев, пока мы не начали снимать. Я сбросил довольно много, но постоянно чувствовал психологическое напряжение. Только представьте, что вы долгое время едите только тунец и огурцы, — приводит слова Блума Variety.com.

Добавим, что актёр худел под строгим контролем врачей. Самим же экспериментировать с подобным рационом не следует, это может навредить здоровью.

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.

