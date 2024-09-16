Карпин: если скажу хотя бы половину того, что думаю об арбитрах в РПЛ, меня пожизненно дисквалифицируют

Главный тренер "Ростова" и национальной российской сборной по футболу Валерий Карпин уверен, что его пожизненно отстранят от работы, если он скажет хотя бы половину того, что думает о судьях в РПЛ.
"Если скажу 50 процентов того, что я думаю о судействе, меня пожизненно дисквалифицируют", — цитирует Карпина РИА Новости Спорт.
Тренер добавил, что лет через пять он собирается уйти на пенсию. И вот тогда он расскажет все, что думает о работе российских арбитров в РПЛ.
Судья́ — обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча, контролирующий соблюдение игровых правил.
Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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