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Карпин: если скажу хотя бы половину того, что думаю об арбитрах в РПЛ, меня пожизненно дисквалифицируют

Карпин заявил, что у него накопилось много вопросов к судьям в РПЛ
0:34
Спорт

Главный тренер "Ростова" и национальной российской сборной по футболу Валерий Карпин уверен, что его пожизненно отстранят от работы, если он скажет хотя бы половину того, что думает о судьях в РПЛ.

Карпин заявил, что у него накопилось много вопросов к судьям в РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

"Если скажу 50 процентов того, что я думаю о судействе, меня пожизненно дисквалифицируют", — цитирует Карпина РИА Новости Спорт.

Тренер добавил, что лет через пять он собирается уйти на пенсию. И вот тогда он расскажет все, что думает о работе российских арбитров в РПЛ.

Уточнения

Судья́ обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча, контролирующий соблюдение игровых правил.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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