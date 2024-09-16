Англию могут отстранить от домашнего Евро

Англия может пропустить домашнее Евро

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УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате Европы 2028 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Как сообщает The Times, причиной этому могут стать вмешательства правительства в управление футболом. Речь идет о законопроекте о новом надзорном органе, который должен предотвратить вступление богатых клубов в отколовшиеся лиги и защитить клубы от ошибок в финансах, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу 2028 или Евро-2028 — 18-й розыгрыш, который проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.



Чемпионат Европы по футболу 2028 (англ. 2028 UEFA European Football Championship, ирл. Craobh Peile na hEorpa 2028 UEFA) или Евро-2028 — 18-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА.

