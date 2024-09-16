Игрок ЦСКА считает, что "Зенит" играет "как девочки"

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Футболист Жемалетдинов назвал "женским" футбол в исполнении "Зенита"
0:29
Спорт

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов считает, что поведение "Зенита" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги было недостойным.

Футболист Жемалетдинов назвал "женским" футбол в исполнении "Зенита"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит", — цитирует его "РБ Спорт".

Напомним, что "Зенит" выигрывал кубок России по футболу восемь раз подряд.

Уточнения

Рифа́т Мара́тович Жемалетди́нов (род. 20 сентября 1996, Москва) — российский футболист, полузащитник московского ЦСКА. Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.
 

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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