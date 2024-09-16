Игрок ЦСКА считает, что "Зенит" играет "как девочки"

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов считает, что поведение "Зенита" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги было недостойным.
"Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит", — цитирует его "РБ Спорт".
Напомним, что "Зенит" выигрывал кубок России по футболу восемь раз подряд.
Рифа́т Мара́тович Жемалетди́нов (род. 20 сентября 1996, Москва) — российский футболист, полузащитник московского ЦСКА. Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.
ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.