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Месси после травмы вышел на поле и забил два гола

Месси провел первую со 2 июня игру в MLS
0:45
Спорт

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси после травмы со 2 июня впервые вернулся к матчам.

Месси провел первую со 2 июня игру в MLS
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Он сразу же отметился дублем за четыре минуты — на 26-й и 30-й минутах, перевернув ход игры. До его дубля команда проигрывала "Филадельфии" со счётом 0:1.

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Команда Месси победила "Филадельфию" со счётом 3:1. На счету аргентинца 15 голов и 15 передач в 19 играх. Никто в истории MLS не достигал 30 очков по системе гол+пас даже за 20 игр, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

«И́нтер Майа́ми» (англ. Inter Miami CF) — американский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Майами, штата Флорида.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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