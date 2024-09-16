Фигуристка Трусова отказалась назвать возвращением свое выступление на прокатах

Трусова не считает свое выступление на прокатах возвращением в спорт

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) не хочет называть свое выступление на контрольных прокатах сборной России возвращением в спорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

20-летняя спортсменка откатала короткую программу. Она сделала двойной аксель, тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем ошиблась на заключительном прыжке.

Трусовой не понравилось выступление.

"Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, там было совсем плохо. До заезда в Новогорск на сбор я не ошибалась в короткой очень давно", — цитирует Игнатову "РИА Новости".

Александра заявила, что это пока пробные прокаты, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

