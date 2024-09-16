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Главу РЖД выдвинули на пост объединенной федерации гимнастики России

Белозеров может занять пост президента федерации гимнастики РФ
0:35
Спорт

Глава РЖД Олег Белозеров может стать президентом объединенной федерации гимнастики РФ.

Белозеров может занять пост президента федерации гимнастики РФ
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ранее руководители всех федераций гимнастики решили объединиться в одну организацию. Кто станет ее главой, пока неизвестно. Однако одним из кандидатов стал Белозеров.

Отчетно-выборная конференция ФСГР состоится 1 октября. По ее итогам появился организация — Федерация гимнастики России. После этого будет выбран ее президент, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Олег Валентинович Белозёров (род. 26 сентября 1969, Вентспилс) — российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» с 20 августа 2015 года (с 2015 по 2017 год должность именовалась президент ОАО «РЖД»).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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