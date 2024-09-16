Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые

Как быстро увеличить мышцы на руках: эффективная тренировка

Тренировка для наращивания мышц на руках
1:01
Спорт

1. Отжимание

Начните с положения планки, руки на ширине плеч. Опустите свое тело так, чтобы грудь почти касалась земли. Вернитесь в исходное положение, полностью выпрямив руки. Выполните четыре подхода по 12–15 повторений.

Тренировка для наращивания мышц на руках
Фото: wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0

2. Тяга гантелей

Положите одно колено и руку на скамью, держа в другой руке гантель. Потяните гантель к бедру, сжимая лопатку. Опустите гантель обратно в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполните четыре подхода по 10-12 повторений с каждой стороны.

3. Отжимание на трицепс

Положите руки на брусья, поддерживая тело вытянутыми руками. Опустите корпус, согнув руки в локтях, пока верхние части рук не станут параллельны земле. Вернитесь в исходное положение, полностью выпрямив руки. Выполните три подхода по 10–12 повторений.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
 

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.