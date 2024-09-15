Чендлер в ноябре будет драться с Оливейрой

Боец из США Майкл Чендлер 16 ноября подерется с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.
Американец не дождался поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Этот бой откладывался на протяжении двух лет. Конор постоянно был не готов.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил Barstool Sports, что 38-летний Чендлер попросил назначить ему другого противника.
Последний бой Чендлера и Оливейры прошел в мае 2021 года за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Бразильский спортсмен победил американца нокаутом во втором раунде. Оливейра в 2022 году лишился титула после боя с россиянином Исламом Махачевым, сообщает "РБК Спорт".
Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.
Майкл Чендлер-младший (англ. Michael Chandler; род. 24 апреля 1986) - американский боец смешанных боевых искусств.
Ча́рльз Оливе́йра да Си́лва (порт.-браз. Charles Oliveira da Silva; род. 17 октября 1989, Гуаружа, штат Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории.
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