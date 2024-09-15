Шарапова выиграла голосование фанатов на включение ее в Зал теннисной славы

Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал теннисной славы

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Больше всех голосов от болельщиков за включение в Зал теннисной славы досталось экс-первой ракетке мира Марие Шараповой.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Зал находится в Ньюпорте (США).

На втором месте по числу голосов — американцы Боб и Майк Брайаны, на третьем — канадец Даниэль Нестор.

"Я благодарна болельщикам со всего мира, которые проголосовали за меня. Это огромная честь — быть кандидатом на включение в Зал славы", — цитирует Шарапову "РБК Спорт".

Она добавила, что ей очень важна поддержка болельщиков.

Напомним, для включения в Зал славы нужно получить 75 или более процентов голосов жюри. За голосование фанатов у кандидатов появляются дополнительные проценты. У россиянки будут три дополнительных процентных пункта к общему количеству голосов.

Новых членов Зала славы объявят в конце октября.

Уточнения

Международный зал теннисной славы (англ. International Tennis Hall of Fame) — зал теннисной славы и музей, основанный в 1954 году американцем Джеймсом ван Аленом.



Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка. Экс-первая ракетка мира.

