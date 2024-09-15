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Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А

Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
0:40
Спорт

Экс-наставника московского "Спартака" Паоло Ваноли выбрали лучшим тренером итальянской Серии А в августе.

Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Клуб "Торино" под руководством Ваноли выиграл в двух матчах августа в чемпионате Италии. Подопечные Паоло одержали победу над "Аталантой" (2:1) и "Венецией" (1:0). Клуб сыграл вничью с "Миланом" (2:2). Туринская команда находится на третей строчке в турнирной таблице.

Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" начал тренировать "Торино" в июне после ухода из "Венеции", которую вывел в Серию А, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Па́оло Вано́ли (итал. Paolo Vanoli; род. 12 августа 1972, Варезе, Ломбардия) — итальянский футболист, защитник и полузащитник. После завершения игровой карьеры — тренер. Главный тренер клуба «Торино».

«Тори́но» (итал. Torino Football Club SpA) — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Турин. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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