Экс-наставника московского "Спартака" Паоло Ваноли выбрали лучшим тренером итальянской Серии А в августе.
Клуб "Торино" под руководством Ваноли выиграл в двух матчах августа в чемпионате Италии. Подопечные Паоло одержали победу над "Аталантой" (2:1) и "Венецией" (1:0). Клуб сыграл вничью с "Миланом" (2:2). Туринская команда находится на третей строчке в турнирной таблице.
Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" начал тренировать "Торино" в июне после ухода из "Венеции", которую вывел в Серию А, пишет "РБК Спорт".
Па́оло Вано́ли (итал. Paolo Vanoli; род. 12 августа 1972, Варезе, Ломбардия) — итальянский футболист, защитник и полузащитник. После завершения игровой карьеры — тренер. Главный тренер клуба «Торино».
«Тори́но» (итал. Torino Football Club SpA) — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Турин.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.