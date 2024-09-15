Вратаря Помазуна ЦСКА отстранил от тренировок

Футбольный клуб ЦСКА запретил посещать тренировки с основой вратарю Илье Помазуну из-за того, что он сказал о "Спартаке".
Ранее футболист дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Его высказывания по поводу "красно-белых" не понравились руководству клуба ЦСКА. Об этом рассказал агент футболиста Алексей Сафонов порталу "РБ Спорт".
"После матча ЦСКА с "Зенитом" будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача не навредить", — добавил Сафонов.
Агент Помазуна не хотел бы, чтобы на этой ситуации ловили хайп.
"Основная задача — чтобы вратарь полноценно начал тренироваться… В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством", — сказал он.
28-летний голкипер в своем интервью допустил возможность перехода в "Спартак", сообщает "РБК Спорт".
Илья́ Алекса́ндрович Помазу́н (род. 16 августа 1996, Калининград) — российский футболист, вратарь ЦСКА.
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