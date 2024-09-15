Готовимся к лету уже в сентябре: топ-упражнений для ягодиц

Эксперт назвала лучшие упражнения для ягодиц

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Фитнес-тренер Роман Канеев выделил наиболее эффективные упражнения для формирования красивых ягодиц. Как сообщил "Чемпионат", Канеев порекомендовал включить в тренировку выпады, наклоны вперёд, приседания плие с гантелью, румынскую тягу, ягодичный мост и упражнение "маятник".

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

В последнем случае следует встать, держа гантель в правой руке, и медленно наклоняться вперёд, отводя левую ногу назад, пока корпус и задняя нога не окажутся параллельны полу.

Эксперт также советует выполнить сгибания ног, лёжа на животе, и приседания сумо с гантелью. Для последнего упражнения нужно взять гантель двумя руками и держать её у груди, поставив ноги немного шире плеч. Затем следует опуститься в присед до параллели бедра с полом.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц.



Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

