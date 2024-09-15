Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса

Скакалка — это потрясающее кардио, которое позволяет вам ускорить метаболизм. Прыгайте со скакалкой, используя прыжки на двух ногах в течение 45 секунд. Если вы устали, делайте чередующиеся прыжки.
Задействуя основные группы мышц нижней части тела, приседания с прыжком сжигают много калорий и требуют максимальных усилий для выполнения в течение всех 45 секунд. Если вы устаете, вы можете перейти к регулярным приседаниям. Просто не прекращайте движение в течение 45 секунд и продолжайте тренировку.
Отжимания нагружают верхнюю часть тела и корпус, давая нижней части тела некоторое восстановление после предыдущих двух упражнений. Это отличное упражнение, если вы хотите сбросить жир на животе. Если вам нужно облегчить задачу, опустите колени на пол. Стремитесь найти ритмичный темп в течение 45 секунд.
Когда речь заходит о простых и эффективных способах сжигания жира, никогда не недооценивайте спринты. Для спринта найдите открытый участок земли длиной около 100 метров или беговую дорожку с максимальной скоростью. Бегайте назад и вперед в течение 45 секунд или с максимальной эффективностью на беговой дорожке.
Стремитесь поддерживать скорость берпи в одном и том же темпе в течение всех 45 секунд.
Чтобы выполнить берпи, подпрыгните и вытяните руки над головой. Приземлившись, опуститесь в положение для отжиманий. Немедленно встаньте на ноги и снова подпрыгните для следующего повторения.
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.