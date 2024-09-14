ЦСКА — "Зенит": почему у армейцев кончился порох в первом тайме?

ЦСКА — "Зенит". Чемпион продолжает набирать очки

2:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

После двухнедельной паузы возобновился чемпионат РПЛ по футболу.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Разумеется, центральный матч был в Москве, где столичные армейцы принимали "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Матч обещал быть очень интересным, поскольку к ЦСКА, который на тот момент в таблице замыкал пятёрку лучших, приехал лидер. Корреспондент Pravda.Ru побывал на этом интереснейшем матче.

И надо сказать, что хозяева поля в первом тайме сперва выглядели намного лучше. Они были быстрее, по-спортивному злее и наглее. По всей вероятности, высокий прессинг от ЦСКА стал неожиданностью для гостей из Санкт-Петербурга, и "выскочить" из-под него "Зениту" было непросто.

По занавес тайма хозяева подуспокоились, чем мгновенно воспользовались гости. Дуглас Сантос без помех подал с левого фланга и Лусиано опередил Мойзеса, точно пробив ворота. Акинфеев — бессилен — 0:1.

В перерыве напрашивались замены и корректировка с обеих сторон.

Удивительно, но во втором тайме ЦСКА напрочь забыл о высоком прессинге, который приносил немало хлопот "Зениту" в первой половине. По всей вероятности, у армейцев просто закончился "порох". Однако счёт обязывал их идти вперёд,. Но атакам не хватало скорости, точности и завершения.

В свою очередь, гости умело "сушили" игру, действую строго на контратаках.

Концовка была горячей, но только в плане эмоций. То и дело на различных участках поля возникали стычки, нарушения. Что-то вменяемое в атаке армейцы не создали. Да и честно сказать, гости с Невы в защите сыграли строго и надёжно, поэтому Латышонку даже не пришлось выручать команду.

В итоге минимальная победа прошлогоднего чемпиона, который впервые за последнее четыре матча обыгрывает ЦСКА.

Стартовые составы:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Игорь Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Рифат Жемалетдинов, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич.

Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос (К), Страхиня Эракович, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Сергей Семак.

ЦСКА - Зенит