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Оставайтесь в форме после 50: лучшие упражнения для эффективного похудения

Простые упражнения для похудения после 50 лет
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Спорт

Издание Men Today предложило ряд простых упражнений для похудения после 50 лет. Эксперты, чьи рекомендации опубликованы на сайте журнала, акцентируют внимание на кардиотренировках.

Простые упражнения для похудения после 50 лет
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Рекомендуются такие упражнения, как шаги в сторону, отжимания в наклоне и приседания у стула, которые бережно воздействуют на суставы.

Вторая часть тренировки включает упражнение "Джампинг джек": шаг в сторону с правой ногой и поднятием рук над головой, затем возврат в исходное положение и повторение с левой стороны. Также в программу входят тяга ленты сидя и подъем колена с гантелью.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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