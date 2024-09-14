Оставайтесь в форме после 50: лучшие упражнения для эффективного похудения

Простые упражнения для похудения после 50 лет

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Издание Men Today предложило ряд простых упражнений для похудения после 50 лет. Эксперты, чьи рекомендации опубликованы на сайте журнала, акцентируют внимание на кардиотренировках.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Рекомендуются такие упражнения, как шаги в сторону, отжимания в наклоне и приседания у стула, которые бережно воздействуют на суставы.

Вторая часть тренировки включает упражнение "Джампинг джек": шаг в сторону с правой ногой и поднятием рук над головой, затем возврат в исходное положение и повторение с левой стороны. Также в программу входят тяга ленты сидя и подъем колена с гантелью.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

