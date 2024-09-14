Оставайтесь в форме после 50: лучшие упражнения для эффективного похудения

Издание Men Today предложило ряд простых упражнений для похудения после 50 лет. Эксперты, чьи рекомендации опубликованы на сайте журнала, акцентируют внимание на кардиотренировках.
Рекомендуются такие упражнения, как шаги в сторону, отжимания в наклоне и приседания у стула, которые бережно воздействуют на суставы.
Вторая часть тренировки включает упражнение "Джампинг джек": шаг в сторону с правой ногой и поднятием рук над головой, затем возврат в исходное положение и повторение с левой стороны. Также в программу входят тяга ленты сидя и подъем колена с гантелью.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.