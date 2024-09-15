ЦСКА хотел подписать хоккеиста Волкова, но не получилось

У ЦСКА не получилось подписать хоккеиста Александра Волкова

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что руководство хотело, чтобы в команду перешел нападающий минского "Динамо" Александр Волков. Однако подписать его не получилось.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"Регламент нам не дал это сделать. Он под контрактом, а с руководителем минского клуба мы не договорились… Мы всё равно развиваемся и идём дальше", — цитирует президента ЦСКА "Советский спорт".

В этом сезоне Александр Волков сыграл в трех матчах. Он — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Уточнения

Игорь Вячеславович Есмантович (род. 6 апреля 1966, Воронеж) — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР международного класса. Российский тренер, функционер.



Александр Владимирович Волков (2 августа 1997 года, Москва, Россия) — российский хоккеист, крайний нападающий клуба КХЛ «Динамо» Минск. Обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

