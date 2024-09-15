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ЦСКА хотел подписать хоккеиста Волкова, но не получилось

У ЦСКА не получилось подписать хоккеиста Александра Волкова
0:38
Спорт

Глава хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что руководство хотело, чтобы в команду перешел нападающий минского "Динамо" Александр Волков. Однако подписать его не получилось.

У ЦСКА не получилось подписать хоккеиста Александра Волкова
Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"Регламент нам не дал это сделать. Он под контрактом, а с руководителем минского клуба мы не договорились… Мы всё равно развиваемся и идём дальше", — цитирует президента ЦСКА "Советский спорт".

В этом сезоне Александр Волков сыграл в трех матчах. Он — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Уточнения

Игорь Вячеславович Есмантович (род. 6 апреля 1966, Воронеж) — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР международного класса. Российский тренер, функционер.

Александр Владимирович Волков (2 августа 1997 года, Москва, Россия) — российский хоккеист, крайний нападающий клуба КХЛ «Динамо» Минск. Обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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