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Бедный: Украина хотела бы принять Олимпиаду

Украинцы хотят провести Олимпийские игры
0:29
Спорт

Украина хотела бы принять Олимпийские игры. Об этом рассказал министр спорта страны Матвей Бедный.

Украинцы хотят провести Олимпийские игры
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Мечта о проведении Олимпиады в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны", — цитирует его "Матч ТВ".

Министр уверен, что к вопросу проведения Игр Украина сможет вернуться после завершения конфликта с РФ, так как уже определены места проведения ближайших соревнований.

Уточнения

Матвей Викторович Бедный (укр. Матвій Вікторович Бідний; род. 28 ноября 1979, Киев) — украинский спортивный функционер, культурист, политик. Трижды чемпион Украины по бодибилдингу. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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