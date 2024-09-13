Бедный: Украина хотела бы принять Олимпиаду

Украина хотела бы принять Олимпийские игры. Об этом рассказал министр спорта страны Матвей Бедный.
"Мечта о проведении Олимпиады в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны", — цитирует его "Матч ТВ".
Министр уверен, что к вопросу проведения Игр Украина сможет вернуться после завершения конфликта с РФ, так как уже определены места проведения ближайших соревнований.
Матвей Викторович Бедный (укр. Матвій Вікторович Бідний; род. 28 ноября 1979, Киев) — украинский спортивный функционер, культурист, политик. Трижды чемпион Украины по бодибилдингу.
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