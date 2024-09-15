Мбаппе должен получить €55 млн от своего бывшего клуба

ФК "ПСЖ" должен Мбаппе €55 млн

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Футболист "Реала" Килиан Мбаппе из Франции должен получить от своего бывшего клуба ПСЖ часть зарплаты за три месяца. В сумме это €55 миллионов.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Клуб до сих пор не вернул долг форварду даже после того, как юридический комитет Профессиональной футбольной лиги призывал его разобраться с ситуацией.

Теперь ПСЖ должен начать отдавать деньги Килиану в течение 8 дней.

Разбираться стороны в итоге будут в суде, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.



Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

