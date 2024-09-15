Россияне до конца 2024-го будут играть с азиатскими сборными

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что до конца этого года россияне будут проводить матчи только со сборными из Азии.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Он также упомянул, что можно, конечно, встретиться с командой США, поскольку она не участвует в отборе к ЧМ. Или же можно сыграть с Канадой или Мексикой, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее наша сборная провела товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое. Он завершился победой России. Игра с Таиландом была отменена из-за погодных условий во Вьетнаме.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади.



Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

