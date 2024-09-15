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Россияне до конца 2024-го будут играть с азиатскими сборными

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Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что до конца этого года россияне будут проводить матчи только со сборными из Азии.

Россияне до конца 2024-го будут играть с азиатскими сборными
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Он также упомянул, что можно, конечно, встретиться с командой США, поскольку она не участвует в отборе к ЧМ. Или же можно сыграть с Канадой или Мексикой, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее наша сборная провела товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое. Он завершился победой России. Игра с Таиландом была отменена из-за погодных условий во Вьетнаме.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. 

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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