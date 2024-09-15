Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что до конца этого года россияне будут проводить матчи только со сборными из Азии.
Он также упомянул, что можно, конечно, встретиться с командой США, поскольку она не участвует в отборе к ЧМ. Или же можно сыграть с Канадой или Мексикой, пишет РИА Новости Спорт.
Ранее наша сборная провела товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое. Он завершился победой России. Игра с Таиландом была отменена из-за погодных условий во Вьетнаме.
А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади.
Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.