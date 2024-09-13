Сафонов может дебютировать в ПСЖ

У Сафонова есть шанс дебютировать в ПСЖ

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первый вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма не был на тренировке клуба в 13 сентября, у него родился ребенок.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

У россиянина Матвея Сафонова появился шанс впервые выйти на поле за команду.

Это может произойти 14 сентября в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции против ФК "Брест".

В первых трех турах экс-вратарь "Краснодара" не стоял на воротах "ПСЖ", при этом клуб одержал три победы подряд, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Джанлуи́джи Доннару́мма (итал. Gianluigi Donnarumma; род. 25 февраля 1999, Кастелламмаре-ди-Стабия, Кампания) — итальянский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года. Участник чемпионата Европы 2024.



Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).



«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

