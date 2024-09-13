Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилатес: принципы, польза и советы
Какие последствия ждут малый и средний бизнес после повышения ключевой ставки
Простые шаги для густых и здоровых волос
Чизкейк без выпечки: в составе чудесного лакомства — печенье, сливки, маскарпоне и желатин
Как избежать ошибок в дизайне квартиры-студии
Физики впервые усилили авиационные детали с помощью лазера
Британские учёные развеяли миф о крепком здоровье помесей разных пород собак
Простые шаги для идеальной кожи: начало ухода в подростковом возрасте
Украинцы хотят провести Олимпийские игры

Сафонов может дебютировать в ПСЖ

У Сафонова есть шанс дебютировать в ПСЖ
0:34
Спорт

Первый вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма не был на тренировке клуба в 13 сентября, у него родился ребенок.

У Сафонова есть шанс дебютировать в ПСЖ
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

У россиянина Матвея Сафонова появился шанс впервые выйти на поле за команду.

Это может произойти 14 сентября в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции против ФК "Брест".

В первых трех турах экс-вратарь "Краснодара" не стоял на воротах "ПСЖ", при этом клуб одержал три победы подряд, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Джанлуи́джи Доннару́мма (итал. Gianluigi Donnarumma; род. 25 февраля 1999, Кастелламмаре-ди-Стабия, Кампания) — итальянский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года. Участник чемпионата Европы 2024.

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
В Курской авантюре ВСУ потеряли уже больше, чем изначально туда вводили Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская
До каких городов России могут долететь ракеты США и НАТО: опубликована карта
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Последние материалы
Пилатес: принципы, польза и советы
Какие последствия ждут малый и средний бизнес после повышения ключевой ставки
Простые шаги для густых и здоровых волос
Чизкейк без выпечки: в составе чудесного лакомства — печенье, сливки, маскарпоне и желатин
Как избежать ошибок в дизайне квартиры-студии
Физики впервые усилили авиационные детали с помощью лазера
У Сафонова есть шанс дебютировать в ПСЖ
Нутрициолог о питании при диабете: "В каждый приём пищи включайте белок"
Британские учёные развеяли миф о крепком здоровье помесей разных пород собак
Нутрициолог: "Рыбий жир уменьшит боль и отёк в суставах"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.