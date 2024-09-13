Глава РФС оценил шансы сборной РФ сыграть на ЧМ-2026

Дюков считает, что Россия может сыграть на ЧМ-2026

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Президент РФС Александр Дюков считает, что вероятность выступления России на футбольном чемпионате мира 2026 года, существует.

Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0

Турнир проведут в США, Канаде и Мексике.

"Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет", — цитирует Дюкова РБК Спорт.

Он ранее утверждал, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам.

По словам Дюкова, каждый день число стран, поддерживающих возвращение России, становится все больше.

Уточнения

Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года.



Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.



Чемпионат мира по футболу 2026 года (англ. 2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года.

