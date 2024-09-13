Глава РФС оценил шансы сборной РФ сыграть на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков считает, что вероятность выступления России на футбольном чемпионате мира 2026 года, существует.
Турнир проведут в США, Канаде и Мексике.
"Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет", — цитирует Дюкова РБК Спорт.
Он ранее утверждал, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам.
По словам Дюкова, каждый день число стран, поддерживающих возвращение России, становится все больше.
Алекса́ндр Вале́рьевич Дю́ков (род. 13 декабря 1967, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский менеджер высшего звена, председатель правления ПАО «Газпром нефть» с 2008 года.
Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.
Чемпионат мира по футболу 2026 года (англ. 2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.