СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения

В Telegram-канале хоккейного клуба СКА отключили возможность комментировать публикации.
Это произошло после того, как команда проиграла "Трактору". Главный тренер клада Роман Ротенберг тогда заявил, что негативные комментарии о спортсменах пишут из-за рубежа.
В комментариях из-за неудачного старта критикуют игру СКА и призывают тренера уволиться, пишет РБК Спорт.
СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.
Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер. Заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России.
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