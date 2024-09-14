СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения

ХК СКА отключил в Telegram комментарии после поражения от "Трактора"

0:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Telegram-канале хоккейного клуба СКА отключили возможность комментировать публикации.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Это произошло после того, как команда проиграла "Трактору". Главный тренер клада Роман Ротенберг тогда заявил, что негативные комментарии о спортсменах пишут из-за рубежа.

В комментариях из-за неудачного старта критикуют игру СКА и призывают тренера уволиться, пишет РБК Спорт.

Уточнения

СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.





Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер. Заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России.

